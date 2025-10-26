ЗАРЕЖДАНЕ...
Гаджето на Рачков: Мили, Митко
©
Ето какво написа тя:
"Честит имен ден, мили Митко! Дано днес настроението ти е по-високо от рейтинга на "Като две капки вода" и усмивката ти – по-широка от сцената на НДК! Пожелавам ти здраве и вдъхновение за още много импровизации и неподражаем хумор, както само ти го можеш!"
Още по темата
/
Ирина Тенчева: Аз обикнах Иван в най-отвратителния му период, в дома му миришеше на долнопробна кръчма
10:45
Още от категорията
/
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Burgas24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.