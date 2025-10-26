Виктория Кузманова, приятелката на популярния тв водещ и актьор Димитър Рачков, го поздрави по доста забавен начин за именния му ден в социалните мрежи.Ето какво написа тя:"Честит имен ден, мили Митко! Дано днес настроението ти е по-високо от рейтинга на "Като две капки вода" и усмивката ти – по-широка от сцената на НДК! Пожелавам ти здраве и вдъхновение за още много импровизации и неподражаем хумор, както само ти го можеш!"