Гаджето на Виктор стана обект на женски хвалби

Приятелката на първия "Ерген" Виктор го издаде, че наскоро е празнувал 33 си рожден ден. В Instagram тя публикува снимки, придружени с поздрав:



"Макар да не обичаш да празнуваш рождения си ден, днес аз съм тук, за да го направя специален. Но няма да е само този ден, ще са всички, в които се будя до теб.



Знам, че сме трудни, че се учим и че ни се случва да повтаряме някои грешки. Но аз съм тук. До теб. За да ги поправим заедно. За да опознаем по-добрата версия на себе си.



Обожавам дълбоката ти, детска душа, тази безкрайна вселена в главата ти и аромата на рай.



Честит рожден ден, Звяр! Обичам те.



И понеже не знаеш какво ще ти се случи днес, ще ти дам малък жокер: "Днес щастието ще дойде при теб."



1. Докато летим



2. В естествения ни хабитат



3. В позьорския ни хабитат



4. Ти, бъдейки адски секси



5. Любимата ми твоя усмивка



6. Matching baby



7. Разтапяш ми сърцето



8. Настаняваш смях в душата



9. Винаги на фокус ...



10. Long story short: And lived happily ever after



Вместо обаче женска завист и злоба Мария получава по-скоро похвала за това, че показва любовта си:



Благодаря, че ни показваш вашата красива история, дори да са само снимки или кратки видеа, успяваш да ни предадеш и потопиш, в радост, щастие и уникални, зареждащи, прекрасни вибрации!



Аз виждам един наистина щастлив мъж. Мария, какво сте направили с това момче?! Чудесни сте заедно! Най-прекрасните мигове на света ви пожелавам!



Честит рожденик! Когато подаръкът му е такова нежно и бяло бисерче за него е празник всеки ден! Бъдете здрави, щастливи и обичащи се.



Прекрасни! Пу-пу да не Ви е уроки! Честит празник! Бъдете здрави и всеки ден хранете и празнувайте любовта си, да, понякога е много трудно, май при всички ни е така, но животът е чудо всеки ден! Пс: И не забравяйте да ни запознавате с нови дестинации!