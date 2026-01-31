Гаджето на Юксел Кадриев с интересен бизнес
На практика обаче брюнетката е заложила на едно - корсетите. Венцислава вече има онлайн бутик, макар и без сайт, без физически магазин и без обявени цени. Брандът носи името VENEE и се развива изцяло в социалните мрежи. До неотдавна в колекцията присъстваха само два модела - черни, силно вталени корсети с гръмките имена "Париж“ и "Казабланка“, изработени, по нейни думи, от висококачествени материали с фина дубайска дантела. И двата модела се предлагаха само в размери 36, 38 и 40 - тоест за фини и слабички дами.
Сега обаче Венцислава разшири асортимента. Новата й миниколекция включва същите корсети, но този път и в синьо, и зелено. Отново - ръчно ушити, отново - лимитирани в по три размера от модел. Поръчките се правят единствено с лично съобщение. На запитванията учтиво отговаря самата Венцислава, тъй като към момента няма данни фирмата да има наети служители.
Новата линия корсети са на цена от 80 евро и са с връзки на гърба и могат да се регулират, така че стават и за представителки на по-пищния сексапил.
За лице на марката младата дама логично е избрала... себе си. На кадрите тя позира с прибрана коса, за да изпъкват корсетите и стройната й фигура.
Брюнетката тепърва прохожда в модния бизнес, но ентусиазъм очевидно не й липсва. И подкрепа -също. Юксел Кадриев не пропуска да хареса всяка публикация на VENEE и активно рекламира начинанието в личния си профил. "Момчета, Венцислава има нещо много специално за вашите дами“, написа наскоро новинарят, публикувайки снимка на половинката си, облечена в корсет.
Дали корсетите на VENNE ще се превърнат в хит, или ще останат просто скъп каприз, предстои да видим. Засега е ясно едно - Венцислава знае как да привлича внимание, а Юксел с удоволствие помага, пише HotArena.
