Тв водещата на "На кафе" Гала този път бе в ролята на гост в предаването "На фокус с Лора Крумова". По време на участието си, тя сподели през какво са преминали тя и семейството ѝ, когато са открили, че Мари има рак на бъбрека. Тя сподели и че се вълнува, че ще става баба на момиченце за втори път."Аз треперя. Мари ме изненада всеки следващ ден. За мен тя е моето малко момиченце, въпреки че вече е жена. Тя се оказа истински великан заради начина, по който преминава през всичко", каза Гала. Тя обясни, че все още преживява безсънни нощи и тревоги, свързани с редовните контролни прегледи, които дъщеря ѝ трябва да прави след операцията."Миналата година операцията ѝ беше точно по Коледа. Сега, поради бременността ѝ, не може да прави всички контролни прегледи, които са задължителни. Опитвам се непрекъснато да гоним лошите мисли и да се съсредоточавам върху хубавото – раждането на дете наистина е едно от най-хубавите неща в живота", добави водещата.Гала подчерта героизма на дъщеря си:"Тя се справя геройски. Въпреки разликата в поколенията, ние говорим на един език и аз я възхищавам за начина, по който минава през страшни неща в живота си, особено на толкова млада възраст."Гала разкри, че след раждането на дъщеря й на датата 13-ти, започва да търси и открива фаталното число в живота си. Не е суеверна, но харесва числото, което й носи късмет в живота. Самата Гала е родена на 13 февруари, но е от жените, които не се притесняват да говорят за възрастта или рождения си ден. Категорична е, че мерилото ѝ за хората не е свързано с възрастта. Суетна е и когато се погледне в огледалото, чувства, че има и лоши дни, но все още не се плаши от годините. Суетна е дотолкова, че да се опита да съхрани до колкото е възможно добрия си външен вид."Аз съм човек, който винаги е вярвал в бялата козметика. Естествено, тя не може да направи чудесата, които скалпела може. Но днес бялата козметика има все повече възможности. Чета много и се интересувам, а зад гърба ми има най-добрата лаборатория. Световните лаборатории се надпреварват всяка година да изваждат иновации. Всеки, който се занимава с бяла козметика, търси най-добрите съставки в света, но наистина съм щастлива, че нашата лаборатория направи пробив в грижата за кожата. Дори списание "Форбс“ писаха за нас. Едни от най-популярните и ефективни съставки до скоро бяха само за пиене, докато вече са разработени като съставки за грижа за кожата и аз ги имам в моята марка. Но освен това имам и нова линия, в която революцията е самата технология DMS, а не съставките. Много се гордея с тази революция, въпреки, че заслугата е на целия екип, с който работя“, с много емоция разказва за своята страст Гала.Водещата разкрива, че целта й да разработи своята козметична марка е не да печели от нея, а да направи жените щастливи и доволни. На козметичния пазар има много прекрасни и добри продукти, от които всеки може да избира и до открие подходящия за себе си.Как поддържа добрата си форма в ефир или извън него?"Не съм от спортуващите, а особено в момента имам проблем с две дискови хернии. Опитвам се да реша проблема с терапии, а не да се подлагам на операции. Не съм от хората, които се паникьосват, дори и в тежки моменти в живота ми. Нощите са моето време, в които мога да изстрадам и изплача всичко. През останалото време съм като войник, но не мисля, че трябва да е за пример. Не се паникьосвам, а се мобилизирам да реша проблема“, споделя тя.Водещата е от тези, журналисти, които обичат да показват нещата от живота и това, което се случва не само пред камера. "На кафе“ е предаване, което се излъчва на живо и Гала обича да показва всякакви смешки, гафове или истории, които се случват зад кулисите.За внучка си признава:Раждането на едно дете е най-хубавото нещо, което може да се случи в живота ни. Лора е на годинка и 3 месеца и е едно много очарователно и смешно дете, и е във възторг от живота и всичко около нея. Важно е, особено в нашата професия, да имаш искрено любопитство. Не съм го загубила все още, но при нея детското любопитство е чисто и неподправено. Чудо е! Влюбена съм в Лора до безкрайност“, разкрива щастието и притесненията си в очакване на второто бебе в семейството на дъщеря ѝ.