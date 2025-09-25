Новини
Гала имитира Ралица Паскалева
Автор: Екип Burgas24.bg 11:24
©
"На кафе" реши да прекопира ставащото в "Игри на волята", като цели кадри бяха взети от предаването. Гала се превъплъти в ролята на Ралица Паскалева, като дори седна на стол, подобен на колежката ѝ, а панелистите бяха настанени върху бали със сено с костюмите на племената.

"Панелисти, днес имам за вас изненади. Някои от тях са добри, за някои обаче новините ще бъдат лоши", заяви Гала.

"Блажев, изглеждаш ми притеснен."

"Такъв съм, но вярвам в късмета си!", отговори той.

В ковчежетата, които водещата раздаде, всеки откри свое предизвикателство - Блажев нямаше право да отказва нищо през деня, а Юлиян Константинов трябваше готви.

Накрая Гала уточни, че всичко е в рамките на шегата.



25.09.2025 Нешка Робева говори за срещите си с Ванга
25.09.2025 Голям скандал разтърси "Игри на волята"
25.09.2025 Вижте как химиотерапията промени Кейт Мидълтън из основи
25.09.2025 Семейство Обама бе засечено да се забавлява на яхта
25.09.2025 Риана стана майка за трети път!
25.09.2025 Дори когато той заболява от рак, Лили Иванова остава непреклонна
Статистика: