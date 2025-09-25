ЗАРЕЖДАНЕ...
|Гала имитира Ралица Паскалева
"Панелисти, днес имам за вас изненади. Някои от тях са добри, за някои обаче новините ще бъдат лоши", заяви Гала.
"Блажев, изглеждаш ми притеснен."
"Такъв съм, но вярвам в късмета си!", отговори той.
В ковчежетата, които водещата раздаде, всеки откри свое предизвикателство - Блажев нямаше право да отказва нищо през деня, а Юлиян Константинов трябваше готви.
Накрая Гала уточни, че всичко е в рамките на шегата.
