Гала проговори за заболяването си
"Имам две дискови хернии на врата“, споделя Гала във видео, публикувано в социалните мрежи.
Тя сравни ситуацията си с тази на световноизвестната певица Пинк, която също е имала подобен проблем и се е подложила на операция.
"Аз не искам да стигам дотам“, категорична е водещата.
Първите симптоми били силни болки в ръката, които я отвели при невролог. След ядрено-магнитен резонанс, било установено, че причината са именно дисковите хернии във врата.
"Надявам се да се оправя. Много хора имат същия проблем“, добавя Гала.
Водещата откровено признава, че до здравословното ѝ състояние са довели лоши навици, свързани с позата на тялото.
"Часове наред у дома лежа в грешна поза с пречупен врат, постоянно съм наведена към телефона. Тези пози, повтаряни с години, доведоха до херниите.“
Затова тя търси алтернативни терапии, за да избегне хирургическа намеса, пише "Блиц".
В края на видеото Гала благодари на всички, които ѝ пишат и споделят съвети, рецепти и специалисти:
"Благодаря на хората, които ми пишат всеки ден и питат как съм.“
