|Гала с още един панелист
Любопитството на Ангелов беше най-голямо, докато Гала не извади телефона си и от него не прозвуча гласът на новия "панелист".
"Здравейте! Аз съм изкуственият интелект и съм шестият панелист. Направете си кафето и сядайте с нас. Ще бъде много интересно и забавно... особено с най-усмихнатата водеща – Гала, която прави сутрините ни по-светли! А аз обещавам – няма да изпия цялото кафе сам... поне не още!", бяха първите му думи, пише "България Днес".
