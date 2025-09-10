Гала срещу Венета, войната в тв ефира започна

© Какъв телевизионен сезон започна само! Въпреки че Би Ти Ви и Нова телевизия още не са извадили всичките си козове, битката за зрителската любов никак няма да е лесна. Конкуренцията е направо свирепа, а рейтингите се следят под лупа. И докато Би Ти Ви рискува с нови формати, то "Нова“ залага на добре познати предавания, доказали статуса си на рейтингови разбивани. Но кой срещу кого се изправя?



Първата сериозна телевизионна война вече започна в сутрешните часове. Венета Райкова, която дълги години се изявяваше в "Горещо“ по "Нова“, изненадващо за мнозина, стана едноличен водещ на "Преди обед“ по Би Ти Ви. Така след 5-годишно отсъствие от малкия екран тя се изправи на 8 септември лице в лице с Гала и панелистите в на "На кафе“ - предаване, което даде старт на своя 24-ти сезон. Още в първата седмица, когато нямаше конкуренция, Венета се опита да трогне зрителите, като плака пред камерите три пъти, но вместо с одобрението им бе залята от сериозен хейт в социалните мрежи. Битката за зрители с Гала никак няма да й е лесна, тъй като "На кафе“ има своя вярна аудитория, а тази на "Преди обед“ пък досега бе свикнала да гледа по-различен тип предаване за модерна аудитория и без залитане по пикантериите.



В понеделник вечерта двете големи телевизии отново кръстосаха шпаги. "Нова“ извади тежката артилерия -най-гледаното си риалити в продължение на няколко години - "Игри на волята“ с променени изпитания и правила. Срещу него Би Ти Ви също заложи на свой успешен проект - "Кой да знае?“. Сашо Кадиев със сериозната подкрепа на майка си Катерина Евро геройски се сражава в тежка битка с "Игрите“, водени от Ралица Паскалева и Павел Николов. Екстремното риалити стартира с 24 интересни участници, което е гаранция за успех и в този телевизионен сезон. Освен това началото бе шокиращо - едно от племената, и то това с име "Победителите“, се разпадна още в първия епизод.



В последния си един час "Игрите“ се конкурираха и с най-коментираното риалити на Би Ти Ви "Ергенът: Любов в Рая“.



А на остров Родос се видя, че наистина е горещо и в буквалния, и в преносния смисъл. Участниците дори не губиха време и още в третия епизод избухна еротичен порив. Там предизвикателствата тепърва предстоят, тъй като търсещите любов са общо 40!



От другата седмица "Игри на волята“ ще имат сериозен съперник, тъй като Би Ти Ви пуска в две поредни вечери — на 16 и 17 септември, новото си риалити "Трейтърс — игра на предатели“. В него 25 популярни личности ще се разделят на предатели и праведни и ще се "убиват“ един друг. Този абсолютно нов за България формат се радва на огромен успех в страните, в който се излъчва, й затова от Би Ти Ви залагат сериозно той да се превърне в хита на този телевизионен сезон.



На 14 септември Би-Ти Ви ще излъчи "България търси талант“, което бе в дълга почивка от няколко години. Негови водещи сега са Сашо Кадиев и Петър Антонов,, а в журито са Катето Евро, Галена, Николаос Цитиридис и Юлиан Вергов.



Предаването за таланти ще срещне сериозен отпор първо на 21 септември, когато "Нова“ стартира "Биг Брадър“, а на 28 септември се изправя челно срещу "Пееш или лъжеш“ с водещ Димитър Рачков и панелисти Мария Игнатова, Иван. и Андрей.



Няма как да не направи впечатление, че Слави Трифонов и неговата продуцентска компания през този тв сезон, за разлика от миналия, липсва и на нея не е поверен нито един проект. Дали "Помниш ли текста?“, "Коя е тази песен?“ и "Бягство към победата“ са останали завинаги в миналото, предстои да се разбере.



Битките за рейтинги са си битки, но има място и за аплодисменти. А те са за предаването, което се открои над всички - "Златната лига“ на "Стани богат“ по Би Ти Ви. Досега умните деца, носещи медали от олимпиади по света, все оставаха като последна новина в централните информационни емисии, изместени от побойници, дрогирани и всякакви други хулигани, заемащи водещо място. "Стани богат“ даде главна роля на умните ученици, които смаяха зрителите със солидните си познания в различни области. Шапки долу! Колкото и малко да са тези деца, те са някаква светлина, че бъдещето ни не зависи само от хора със съмнителни житейски постижения и морал, отбелязва "Филтър“.