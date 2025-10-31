Сподели close
Сериозна изненада за зрителите направи водещата на "На кафе" Гала, която тази сутрин се появ  крачейки с куче-робот.

Тя сподели, че всички са я гледали странно, когато се е разхождала из сградата на Nova с него.

"Те обикновено така си те гледат", шеговито коментира панелистът Юлиан Константинов.