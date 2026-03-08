Попфолк звездата Азис получи първия си подарък за рождения ден – и той идва от една от най-близките му приятелки в бранша. Певицата Галена го изненада с луксозен чифт обувки от последната колекция на модния бранд Balenciaga.Цената на ефектния модел достига около 1500 евро (близо 3000 лева), а избраният за Азис виолетов цвят е сред най-редките варианти на модела и трудно се намира в бутиците.Кралят на попфолка не пропусна да се похвали с подаръка в социалните мрежи. Той публикува клип, в който демонстрира новите обувки и благодари на Галена, като я отбеляза в публикацията.Любопитна подробност е, че същият модел е предпочитан от редица световни знаменитости. Сред тях са Ким Кардашиян, Риана, Дуа Липа и Кание Уест, които често се появяват с обувки на Balenciaga както на червения килим, така и в ежедневието си. Именно този тип масивни "track“ обувки се превърнаха в символ на луксозния street style.Азис също е известен с любовта си към модата и притежава не един чифт дизайнерски обувки. А подобен модел наскоро е носила и Ким Кардашиян, пише "Телеграф".Подаръкът идва броени дни преди личния празник на изпълнителя. На 7 март Азис навършва 48 години. През годините той е получавал редица впечатляващи подаръци – от луксозни часовници и дизайнерски бижута до екзотични пътешествия и специално изработени сценични костюми.