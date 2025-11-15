Галена откри изложба със своите сценични тоалети
©
"Аз съм фен на модата още от началото на моята кариера. През всичките си години съм се сдобивала с много и различни неща от ревюта, носени от световни звезди. 4
Галена може да се похвали и с колекция от обувки - една от най-големите в България, но признава, че въобще не знае бройката на своите обувки и дрехи:
"Когато ми харесва нещо си го купувам" и в типично женски стил допълва:
"И знам, че никога няма какво да облека."
През годините неведнъж Галена е сочена като една от най-стилните изпълнителки в поп фолка. Тя развива успешно и свой моден бранд. Припомняме, че през 2015 г. певицата се нареди сред най-елегантните българи, получавайки и приза "БГ модна икона 2015" на традиционните награди на Академията за мода с председател проф. Любомир Стойков, припомня радио Веселина.
Още по темата
/
Още от категорията
/
Пет вида съдове, които никога не трябва да се използват върху стъклокерамичните плотове – и с какво да ги замените
15.11
Честито на Руслан Мъйнов
15.11
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Деци Цонева претърпя сериозен инцидент
20:08 / 15.11.2025
Христо Пъдев се подигра със Сашо Кадиев
20:08 / 15.11.2025
Започва най-новият хитов български сериал, направен по бестселър
11:41 / 15.11.2025
Честито на Руслан Мъйнов
11:40 / 15.11.2025
Събота и то каква за някои зодии
08:51 / 15.11.2025
Волейболен шампион направи фурор в "Стани богат"
20:16 / 14.11.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Burgas24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.