Гардеробът на Деси Радева е в криза, извади рокля от нафталина
©
Една от тях бе Невена Николова, която сътвори наистина впечатляващи тоалети за срещите на Радева с Мелания Тръмп и Брижит Макрон в Брюксел.
От известно време обаче прави впечатление, че съпругата на Румен Радев вади от "нафталина“ стари тоалети с надеждата, че никой няма да си спомни, че вече са обличани, писа "Ретро".
Само дни след като заведе Десислава да разгледа Саудитска Арабия, първата двойка бе на поредната си задгранична екскурзия – този път в Египет. По покана на президента Абдел Фатах ас-Сиси Радев и жена му се появиха на официалната церемония по откриването на Големия египетски музей в Гиза.
От разпространените от прессекретариата на държавния глава снимки стана ясно, че Генерал Деси се е нагиздила със "змийската“ роля, с която сме я виждали поне на две различни събития и у нас.
Точно преди две години президентската булка се появи със същата дреха на тържествен концерт в Държавната опера в Бургас. Тогава обаче фокусът бе не толкова върху роклята със змийска шарка, която много прилича на модел от колекция на H&M, колкото върху гипса около китката на лявата ѝ ръка.
Още по темата
/
Още от категорията
/
Показа си новия силикон
03.11
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Актуални теми
От многото
преди 22 мин.
Толкова ли няма за какво да пишете? Плащат Ви, за да се занимавате с глупости. Коя колко пъти била обличала някоя си рокля? Така се е харесала, така се е облякла-на Вас какво Ви влиза в работата? Няма угаждане! Ако за всяка среща шие нови дрехи-прави големи разхищения на държавния бюджет, ако прави икономии-била проста да облича 2 пъти една и съща рокля! Това ли е най-важната тема на деня? Забравихте да отбележите, че е изглеждала СТРАШНО-както всеки път от мухата правите слон с публикациите си!
Коментарите са на публикуващите ги. Burgas24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.