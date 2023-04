Георги Харизанов е аут от Euronews! Поема по свой, различен професионален път

© Георги Харизанов поема по свой, различен професионален път и вече няма да бъде част от екипа на Euronews България. Благодарим му за съвместната работа и му пожелаваме успех в новите предизвикателства. Това съобщиха от медията в съобщение до медиите.



Ето какво още гласи текстът:



От декември месец 2022 година, Иван Иванов е изпълнителен директор на българския канал Euronews България, развивайки операционния план на компанията, включващ нови проекти, които да затвърдят позицията на бранда на пазара в България.



Нюзрумът на Euronews България е под управлението на главния редактор на медията Марина Стоименова. Нейна отговорност е редакционната политика и спазването на редакционните ценности на най-голямата европейска новинарска мрежа.



Марина Стоименова е служител на централата на Euronews във Франция и нейн представител в България. Марина отговаря директно пред Питър Барабас - chief content editor и Франсоа Шиняк - affiliate editorial manager в Euronews.



Тези механизми, въведени още през 2021 в Euronews България, защитават мисията и редакционните ценности на Euronews, предоставяйки обективна, безпристрастна, точна, балансирана, справедлива, независима и фактологична журналистика на своята световна аудитория.



Euronews е водещ международен новинарски канал и една от най-известните и надеждни новинарски марки в Европа. В световен мащаб Euronews се излъчва в 160 държави и се разпространява в над 400 милиона домове - включително 67% от домовете в Европейския съюз + Обединеното кралство. Всеки месец Euronews достига до над 140 милиона души, както в телевизионни, така и в цифрови платформи, според Global Web Index (2020 г.).



Euronews България е достъпен чрез цифровите платформи и основните кабелни оператори в страната, като A1, Vivacom и Bulsatcom.



Малко след това съобщение самият Георги Харизанов написа пост на личната си страница във Фейсбук:



To whom it may concern:



Заводската слепота е понятие, описващо намаляващата ефективност след шестата година на една и съща позиция. Е, минаха шест години и половина и е време за промяна.



След Георги Коритаров, светла му памет, е трудно да се научи нещо ново за журналистиката, силата на човешкия интелект и жаждата за знание.



След Добрин Иванов е трудно да се научи нещо ново за социалната отговорност, родолюбието и инвестирането в мисии.



След Евронюз е трудно да се научи нещо ново за медиите, обективността, независимостта и уважението към всички гледни точки.



А аз обичам да уча. Непрестанно. И има още много какво да уча в още много сфери.



С времето се натрупаха идеи и предложения, несъвместими с доскоро заеманата от мен позиция.



На 04.04.2023 помолих да бъде прекратен договорът ми за прокурист на “ТВ ЕВРОПА" АД.



Евронюз България е сбъдната мечта и, ръководена от страхотните Marina и Надя, тази мечта тепърва ще блести и ще бъде пример за обществото и гордост за екипа и инвеститора.



Винаги ще помагам с каквото мога на страхотния екип. Има как.



Колеги, вие сте невероятни. До един.



Свободата, Санчо…



Keep on searching!