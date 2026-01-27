Георги Тошев: Сменяше групите така, както сменяше жените в живота си, но пред музиката остана честен докрай
©
Личо Стоунса беше всичко друго, но не и обикновен. Голям на ръст, на гняв, на свирене и на обичане. Това написа известният тв продуцент Георги Тошев по повод кончината на известния музикант.
Можеше да изсвири всичко - от най-твърдия рок до най-финия джаз. Свиреше с легендите - Емил Димитров, Лили Иванова, Богдана Карадочева, Маргарита Хранова... Сменяше групите така, както сменяше жените в живота си, но пред музиката остана честен докрай.
Благодарен съм за срещите ни и за разказите му.
Помня как ме ядоса, когато категорично отказа да го снимам. Беше инатлив и особен, но после бирата за компенсация изтри горчивината от провалените снимки и остави вкуса на истинското приятелство.
Животът му беше филм, в който имаше всичко:
• Много любов и една голяма Лили (която винаги наричаше най-голямата си любов и за която говореше малко, с кавалерско мълчание);
• Сблъсъци с ДС и карцери, пътища без край и бурни запои;
• Красиви жени и безкрайни купони.
Никога не го чух да хленчи.
Беше от старата порода на тези, които носят белезите си с гордост.
Пазя спомените му и тепърва ще разказвам за него, защото историите му заслужават да се знаят.
Светъл път, Личо!
Вече си при големите, където няма карцери, а само безкрайно свирене
Още от категорията
/
Прави милиони за минути
23.01
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Азис сключи брак
10:11
Парис Хилтън: Искам да покажа по-сериозната си страна
16:59 / 26.01.2026
Снимката, която потресе социалните мрежи по света
16:49 / 26.01.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.