След скорошния медиен скандал с колежката Венета Райкова и bTV, журналистът и продуцент Георги Тошев сподели за свой голям личен успех, с което успя да привлече много поздрави на своя страна.Той е успял да защити докторската си степен във Факултета по славянски филологии на Софийския университет "Св. Климент Охридски". Сто какво сподели той:"Защитих докторската си степен в моя Факултет по славянски филологии, в моя университет — Софийският "Св. Климент Охридски". Не беше тържествено. По-скоро тихо. Като момент, в който нещо вътре в теб просто подрежда дълъг път", пише Тошев в социалните мрежи.Идеята за докторантурата се е родила почти случайно – след разговор с проф. Амелия Личева, а вярата на проф. Владимир Атанасов му е дала увереност да продължи."Понякога вярата на другите идва преди нашата собствена", допълва той. И продължава:"Това изследване ме научи, че литературата и животът се преливат — и че няма финал, има само продължение."В поста си Тошев говори за личния си път."Днес не празнувам постижение. Празнувам смисъла да стигнеш дотук." И накрая благодари на актьора Стефан Щерев, който е заснел момента.