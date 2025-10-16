От днес Венета Райкова не е водещ на предаването "Преди обед“.
Напрежението се нажежи в началото на октомври, след като бившият продуцент на "Преди обед“ Георги Тошев публично се разграничи от русокосата журналистка.
Малко след това Райкова излезе в неочакван болничен, а впоследствие стана ясно, че тя няма да се завърне в ефира на bTV.
По повод раздялата самият Тошев публикува преди минути в личния си профил във Facebook цитат от великата актриса Цветана Манева:
"Животът подрежда!“
Постът му предизвика множество реакции и коментари, като мнозина фенове на предаването тълкуваха думите като потвърждение за окончателното приключване на професионалните отношения между Тошев и Райкова
