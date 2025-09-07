ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Други
Кино и филми
Културни
Личности
Музика
Кулинарни
|Гери Малкоданска: Опитна манекенка съм
Това разкри в предаването "На фокус" секси синоптичката Гери Малкоданска. Красавицата гостува на Лора Крумова заедно с колегите си Николай Василковски и Деница Стоянова, с които споделят забавни истории от миналото.
Малкоданска прекарва детството си в провинцията - в плевенското село Ставерци. Там топ моделката се наслаждава на едни безгрижни години и се учи на труд.
"Мога да садя царевица, знам как се става в 4 сутринта. Крава, кон, каруца - всичко имахме. Голям страх имам до ден-днешен от петела", сподели Гери, която от 14-годишна е по модните подиуми.
Синоптичката е категорична, че родителите пазят прекалено много малчуганите в момента, които нямат детство като това, което е било едно време, пише "България Днес".
|Още по темата:
|общо новини по темата: 922
|предишна страница [ 1/154 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Любопитни новини:
Можеше да е на 60, но остана завинаги на 45!
21:35 / 07.09.2025
На 87 той се завръща по телевизията
21:34 / 07.09.2025
Някои зодии ще усетят пълнолунието по различен начин
19:41 / 07.09.2025
Криско: Думите не могат да опишат емоцията
15:46 / 07.09.2025
Ясен е победителят в "Игри на волята" 7
10:32 / 07.09.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Предприемач от Германия: В България открих нещо удивително
12:52 / 06.09.2025
Нанси Карабойчева напуска България
17:19 / 07.09.2025
Софи Маринова със скъп подарък от "Мисис Баба"
09:01 / 07.09.2025
Благой Георгиев със специален жест към единствената си дъщеря
12:23 / 07.09.2025
Ергенка си намери ерген
17:20 / 07.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета