|Гери и Светльо от "Един за друг" станаха родители за трети път
"Официално вече сме многодетни родители ! Добре дошъл, Андрей. 1.10.2025 От мама: Добре дошъл на този свят, красиво наше мъниче. Семейството ще те обичаме, ще те подкрепяме и ще дадем всичко, на което сме способни, за да си достоен, възпитан и добър човек. От тати: Благодаря ти, че се роди на годишнината ни сине, никога няма да я забравя", написа гордите родители в публикацията си.
Както всяка двойка и те срещат проблеми във връзката си. Миналата година се оказва, че майката на Светльо толкова много дразни чаровната му изгора, че един ден тя просто си събира багажа и напуска семейния дом. Разкритието направи двойката в подкаст, след като напусна най-романтичното риалити.
"Не е лесно да се живее с две жени под един покрив", споделя тогава Светльо.
Гери все пак се връща при мъжа си след няколко месеца, но при изричното условия, че майка му вече не живее с тях, пише "България Днес".
