Гласът на гимнастиката в България празнува рожден ден днес
Автор: Цвети Христова 08:48Коментари (0)122
Рожден ден днес празнува Вера Маринова-Аткинсън. Тя е родена на 26.08.1947 година. Тя е известна журналистка, телевизионна водеща и световна шампионка по художествена гимнастика. С нейните емоцонални коментари свързваме най-големите успехи на българската художествена гимнастика от епохата на "Златните момичета". Дълги години името й се свързваше със спортната редакция на БНТ. 

Като състезател, тя е участничка на три световни първенства по художествена гимнастика, носителка на две световни титли (1969 и 1971) и бронзова медалистка с националния ансамбъл по художествена гимнастика през 1967 г. Автор е на редица книги свързани с гимнастическите спортове, като "Среща с динозавър", посветена на легендата в спортната ни гимнастика Йордан Йовчев и "Обръчите на Венера", разказваща историята на художествената гимнастика. В момента живее във Великобритания.

През 1995г. се омъжва за Джон Аткинсън - ръководител на британската гимнастика и Световната федерация по аеробика. Заминава да живее в Англия, работи в Британската федерация, както и за Международната федерация.








Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
