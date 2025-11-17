Гледайте "Две обиколки на парка" в Културен дом НХК на 17 ноември
В първата част се срещаме с актьора Леон (Георги Къркеланов) и полицайката Маргарет (Полина Недкова) – две самотни души, които се сблъскват по най-неочакван начин, след оплакване за силна музика. Зад техните остроумни диалози и комични ситуации се крият страхове, несигурност и едно тихо желание за близост.
Във втората част откриваме Еди (Стефка Янорова) и Гас (Георги Кадурин) – двойка, изгубила пламъка на младостта, която отчаяно се опитва да възроди връзката си с помощта на странни терапевтични упражнения. Смехът обаче постепенно отстъпва място на дълбоки признания и неочаквана нежност – онзи момент, в който човек разбира, че любовта не винаги си отива, а просто чака да бъде открита отново.
Под режисурата на Стефан Спасов, със сценография и костюми на Нина Пашова, музика от Дони (Добрин Векилов) и хореография на Катя Тошева, спектакълът съчетава хумор, топлота и емоция в едно вдъхновяващо театрално преживяване.
"Две обиколки на парка" е представление, което ще ви накара да се смеете от сърце – и да си тръгнете с усмивка, но и с тихо усещане, че в живота винаги има място за още една обиколка на любовта.
Премиерата на спектакъла ще бъде на 17 ноември от 19ч. в зала “Тончо Русев" на Културен дом НХК. Билети се продават на касата на НХК. За повече информация тел.0894898098
