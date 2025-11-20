Гледаме ученичка от Бургас тази събота в "Стани богат"
В студиото на легендарната игра ще стъпи и една от най-младите участнички в историята на предаването – ученичка в десети клас от Немска езикова гимназия "Гьоте“ – Бургас. Нейният интерес към класическата рок музика няма да остане неоценен от водещия Ники Кънчев. С играта си тя ще подкрепи възстановяването на наблюдателницата до Атанасовско езеро, частично разрушена след пожар. Голямата ѝ мечта е да бъде учителка на деца от първи до четвърти клас и да дава знания на следващите поколения.
За финал, срещу водещия ще седне и ученик от 119. СУ "Акад. Михаил Арнаудов“ в София. Той обича тенис на маса и видеоигри, любимите му автори са Иван Вазов и Дъглас Адамс, а мечтата му е да стане професор по природни науки в Софийския университет. Със спечелената сума той и неговото училище ще подкрепят инициатива за залесяване на площи из България.
И тримата участници ще разчитат на своите знания, бърза мисъл и остър ум, за да се представят за "отличен 6“ в "Златната лига“ на "Стани богат“. Със спечелените суми те ще подкрепят смислени каузи, които могат да променят бъдещето.
