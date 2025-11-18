Годеникът на Лейди Гага разкри подробности за сватбата
"Говорим за това през цялото време. Имало е моменти, в които сме били готови още същия ден да направим празненство", призна Полански. По думите му двамата мечтаят за по-интимна церемония, която да запази усещането за нещо специално. "Не искаме нещо грандиозно. В много отношения вече живеем като женени, така че самата сватба едва ли ще промени нещо съществено."
Макар точна дата все още да няма, двойката планира да си каже "Да" в най-скоро време.
Наскоро и самата Гага призна, че няма търпение да се омъжи, подчертавайки, че Полански я приема не като "звезда", а като Стефани Джерманота. "Той ме вижда такава, каквато съм. Грижи се за мен, обича ме", сподели наскоро тя и допълни, че връзката им коренно е променила публичния й образ. "Покрай него се научих отново да бъда себе си."
Миналата година изпълнителката дори намекна, че би искала сватба в съдебна зала. "Говорим за това да отидем само двамата в съда и после да си поръчаме китайска храна", каза тя в шоуто на Джими Кимъл. "Но, познавайки се, лесно мога да превърна събитието в цирк с еднорози."
Освен за сватба, Гага и Майкъл вече мечтаят и за семейство. В интервю от 2024 г. певицата заяви, че би искала един ден да бъде майка на неговите деца: "Той би бил прекрасен баща. Нямам търпение да създадем семейство."
Двойката се запозна на парти през 2019 г. и само няколко седмици по-късно официално обяви връзката си. След локдауна Полански предложи брак на Гага с впечатляващ диамантен пръстен.
