Голям гаф на bTV, зрителите бесни

© Истински телевизионен хаос се разигра в ефира на Би Ти Ви по време на излъчването на второто издание на "Златната лига" в "Стани богат".



Вместо шоуто да започне в 20:00, зрителите видяха само черен екран. Малко след това телевизията пусна кратка реклама и епизодът стартира, но проблемите не приключиха дотук.



След представянето на първия участник - Кристиан Найденов - екранът отново почерня, последваха реклами, а когато картината се върна, играта вече беше препратена направо към ключов въпрос, прескачайки началото.



Накрая продукцията напълно прекъсна излъчването, излъчи нов пакет реклами и прогнозата за времето, след което пусна целия епизод от самото начало, пише "България Днес".



Разочаровани и ядосани, зрителите веднага реагираха в социалните мрежи:



"Гаф след гаф, Би Ти Ви... Какво се случва?"



"Някой ще го уволняват."



"Колко пъти ще пускате отникъде епизода?"



"Нещо се объркаха... леле, леле. Аз с нетърпение го очаквам (и предполагам, че не само аз)."