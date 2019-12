Голям международен отзвук за Виктория на Евровизия

© Над 80 международни медии отразиха официалното представяне на варненката Виктория Георгиевa – VICTORIA, която ще бъде българският представител на Евровизия 2020. Новината беше официално обявена на 25 ноември и предизвика интереса на журналисти от Германия, Великобритания, Холандия, Македония, Испания, Грузия, Сърбия, Швеция, Чехия, Гърция, Австрия, Кипър, Италия, Исландия, Австралия и други. Сред тях има представители на телевизии, радиостанции, новинарски сайтове, лайфстайл и музикални издания и специализирани медии с фокус върху конкурса.



Най-голямата украинска телевизия СТБ посвети на младата изпълнителка от България статия, в която я представи и обърна специално внимание на последния ѝ хит с международно звучене "I Wanna Know". Новината беше отразена и от испанската телевизия Formula TV, както и от популярното иберийско издание Los Replicantes. Изборът на Виктория привлече вниманието на големите новинарски сайтове Panorama и Ditjes & Datjes в Холандия, НВ в Украйна, Vesti в Сърбия и Brif.mk в Македония. Редица лайфстайл и музикални издания в цяла Европа също писаха за българската представителка на Евровизия. Сред тях са британското издание CelebMix, полското All About Music, гръцкото SigmaLive, македонското Muzika 24, кипърското Music.net.cy и други. Новината беше отразена и от най-големите специализирани сайтове посветени на Евровизия – Wiwibloggs, ESCXtra, ESCtoday, ESCPlus, Еurovision-Spain и Eurovision.de.



Новината за обявяването на българската изпълнителка получи подобаващо отразяване и в България от над 130 медии.



Проектът за участието на България в Евровизия 2020 се реализира като публично-частно партньорство между Българска национална телевизия и Ligna Group. Българската песен на Евровизия ще бъде представена в началото на месец март 2020 година. Тазгодишното издание на музикалната надпревара ще се проведе на 12, 14 и 16 май и ще се излъчва на живо по БНТ 1. На 28 януари ще се изтегли жребий, на който ще стане ясно в кой от двата полуфинала ще участва България.