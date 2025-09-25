ЗАРЕЖДАНЕ...
|Голям скандал разтърси "Игри на волята"
Участникът, чието име бе запазено в тайна, най-безцеремонно отишъл през нощта до най-близката бензиностанция край Дуранкулак, за да си вземе храна. За негово нещастие обаче, работещите там показали кадри от видеокамерите на продуцентите и издали прегрешилия играч.
Но с това проблемите за екипа не приключили. Оказало се, че и ятаци носили храна на бедстващото племе край блатото. Намирали се добри хора, които тайно да снабдяват с продукти участниците. И това не останало скрито от продуцентите и те се принудили да вземат категоричното решение да преместят играчите в изолатора. За капак те и там намерили скрита храна, но провизиите били прибрани.
Това не е първият случай, в който външни за продукцията хора хранят участници. Случвало се е и в предишни сезони. През 2021 година племето на реката, в което бе и бившият волейболист Георги Братоев, успя да организира носене на чували с храна от техни близки. Продуцентите на "Игри на волята“ обаче винаги са били безкомпромисни и са наказвали строго прегрешилите играчи, пише "Филтър".
