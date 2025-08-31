Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Други
Кино и филми
Културни
Личности
Музика
Кулинарни
Голяма изненада за Сашо Кадиев
Автор: Екип Burgas24.bg 12:51Коментари (0)99
© Инстаграм
Актьорът и тв водещ Сашо Кадиев отбеляза рождения си ден с емоционално признание в социалните мрежи. Той благодари на близките си за празничното преживяване, но най-вече на съпругата си Ивелина, която организирала цялата изненада.

"Това беше най-хубавият ми рожден ден досега! Благодаря на всички мои приятели и роднини за незабравимото преживяване! А най-голяма благодарност към съпругата ми Ивелина, която организира цялата изненада с толкова любов и грижа. Обожавам те, любов моя — ти си моят свят", написа Кадиев в Инстаграм.



Още по темата: общо новини по темата: 812
31.08.2025 Драго Чая не прилича на себе си, плаши с вида си
31.08.2025 Показаха се! Заедно са!
30.08.2025 Лоши новини за Гордън Рамзи
30.08.2025 Михаела Филева категорична: Сватба все още не се задава на хоризонта
30.08.2025 Принц Хари се завръща във Великобритания
30.08.2025 След 7 г. пауза тя се завръща
предишна страница [ 1/136 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Любопитни новини:
През септември внимавайте с парите, не теглете необмислени кредит...
12:50 / 31.08.2025
Драго Чая не прилича на себе си, плаши с вида си
12:51 / 31.08.2025
Показаха се! Заедно са!
10:35 / 31.08.2025
Рибари с изключително рядък улов
23:05 / 30.08.2025
Родопчани в Гърция: Кофти! Никак няма да е приятно!
20:01 / 30.08.2025
38 години от невероятното постижение на Стефка Костадинова, запис...
14:13 / 30.08.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Август 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Българка: Работя в Англия, цените са по-ниски! Няма сравнение! Една тарелка с 4 свински пържоли е 5 паунда
08:59 / 30.08.2025
Жена пострада след инцидент в автобус на градския транспорт в Бургас
08:54 / 29.08.2025
Преди минути стана ясно кои области са предупредени за 31 август
12:21 / 30.08.2025
Георги Гюзелев е загиналият при тежката катастрофа край Айтос
10:34 / 30.08.2025
Смърт на плажа в Слънчев бряг
09:18 / 29.08.2025
Автомобил блъсна 4-годишно дете в Бургас
19:55 / 29.08.2025
Почти цяла България е предупредена за 31 август
20:02 / 30.08.2025
Актуални теми
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Хороскоп за деня
Дете загина след падане от парашут в Несебър
Колективната отбрана на Европа
Реформи в БДЖ
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Бургас и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:
За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@burgas24.bg

За реклама:
Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Бургазлии във facebook
RSS за новините
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Burgas24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Burgas24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Burgas24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: