Голяма победа и цели 66 кг надолу
"12 месеца. Много трудни дни. Много малки победи. Ако си мислиш, че не можеш, можеш! Ако си мислиш, че е късно, не е! Благодаря на хората, които повярваха в мен дори косато аз се съмнявах На всички, които бяха част от моята трансформация!“, споделя Анна, която претърпя пълна промяна и дори нейни близки не могат да я познаят. През май 2025-а Анна стана големият победител в "Живот на кантар“ по Би Ти Ви. Тя започна предаването с тегло от 135 кг.
След месеци на упорити тренировки, дисциплина и силна воля Сапунджиева успя да намали теглото си до 88 кг.
Това означава невероятна промяна от 47 кг за 3 месеца и я превърна в големия победител на сезона. Нейната трансформация се оказа вдъхновение за всички, доказвайки, че с решителност и постоянство всичко е възможно. Девет месеца след края на формата Анна не само не зарязва тренировките, а превърна залата в свой втори дом и успя да свали още 19 килограма, виждайки на кантара заветните 69 кг. Така само за година Анна успява да се раздели с цели 66 кг от теглото си, превръщайки се в същинска мацка.
По този начин Анна сбъдва и една от четирите си мечти, които изказва след края на предаването - да свали още 20 килограма, да скочи с бънджи, да открие любовта и да изкачи някой връх. Преди да влезе в ,Живот на кантар“, за нея е било трудно дори да се наведе. Но след свалените 66 кг тя вече може да прави коремни преси да тича, да тренира с тежести и да прави стречинг. А едно от първите неща, които прави след триумфа в предаването, е да се спусне по въжен тролей, което дотогава не било възможно заради килограмите й. Наред с това успява да изкачи Шипка, сбъдвайки още една от четирите си мечти, пише HotArena.
