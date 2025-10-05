Голяма верига за дрехи, оперираща у нас, спира да дава ваучери за отстъпка

© Една от световните модни вериги, опериращи у нас, закри важна потребителска програма. До този момент HM предлагаше срещу връщането на стари дрехи /без изискване да са на марката/, ваучер за отстъпка при нова покупка.



Програмата е от доста години и не са малко хората, които се възползваха. Идеята беше чисто екологична, свързана с намаляването на вредните емисии в атмосферата.



Дали защото са затрупани с количества, които не могат да смогнат да рециклират или в основата е друга идея, можем само да гадаем.



"Фокус" публикува официалното съобщение на компанията, разпратено до клиентите чрез имейл:



Програмата за събиране на дрехи е временно прекъсната



Уважаеми клиенти,



Бихме искали да ви информираме, че програмата за събиране на дрехи е прекъсната за неопределено време, считано от петък, 26.09.2025 г.



Благодарим ви за разбирането и участието.