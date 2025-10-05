ЗАРЕЖДАНЕ...
|Голяма верига за дрехи, оперираща у нас, спира да дава ваучери за отстъпка
Програмата е от доста години и не са малко хората, които се възползваха. Идеята беше чисто екологична, свързана с намаляването на вредните емисии в атмосферата.
Дали защото са затрупани с количества, които не могат да смогнат да рециклират или в основата е друга идея, можем само да гадаем.
"Фокус" публикува официалното съобщение на компанията, разпратено до клиентите чрез имейл:
Програмата за събиране на дрехи е временно прекъсната
Уважаеми клиенти,
Бихме искали да ви информираме, че програмата за събиране на дрехи е прекъсната за неопределено време, считано от петък, 26.09.2025 г.
Благодарим ви за разбирането и участието.
