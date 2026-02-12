Слави Трифонов, защото танцьорката не беше просто поредната хубавица около Дългия, а последната жена. с която той бе на крачка от годеж и реални планове за брак.
След Маги Ангелова и Алекс Раева именно Мартина беше тази, заради която в шоуто се шушукаше, че Слави е готов да сложи халка. Това обаче така и не се случи. Раздялата им и до днес остава обвита в мълчание. Малко след това се появява Николай Колев-Коко - мъжът, заради когото Мартина окончателно затваря вратата към миналото си със Слави.
Докато Трифонов остава сам и до днес, Мартина изгражда съвсем различна съдба. Заминава да живее в провинцията, омъжва се за Коко, ражда му четири деца и заедно с него започва бизнес, който няма нищо общо с телевизията. Двамата отварят салон за красота "Monni" в Нова Загора и работят рамо до рамо като козметици. Пари като на Слави нямат, но хора от близкия им кръг са категорични - Мартина никога не е изглеждала по-спокойна.
Пътят й до козметиката не е случаен. Повече от десет години в "Шоуто на Слави“ тя всяка вечер е със силен сценичен грим. С времето кожата й започва да реагира остро почти на всичко — появяват се обриви, зачервявалия, които не минават с поредния "чудодеен“ крем. Години наред тя сменя продукти и специалисти, без! реално решение.
Така стига до професионалната и т. нар. холистична козметика - философия, която не се опитва просто да тушира видимия проблем по кожата, а търси причината за него. Според нея кожата е огледало на случващото се в организма - от хормонален дисбаланс и хранене до стрес и емоционално напрежение.
Още по-нестандартна е козметичната терапия с рейки, която Мартина и Коко предлагат. Рейки представлява техника за дълбоко отпускане - без машини, без болка, без "магии“. Докато се прави козметична процедура, клиентът просто лежи и релаксира, а идеята е стресът да бъде свален, за да може кожата да се възстанови по-лесно.
За да получи терапия при тях, всеки клиент трябва да си направи консултация на място, след която се назначава индивидуално лечение в зависимост от нуждите -от "триене“ на бръчки и пигментни петна до проблеми с тена, еластичността и жизнеността на кожата.
Те са и вносители и продавачи на холистична козметична линия за домашна грижа. Мартина и Коко често демонстрират процедурите върху самите себе си, като качват видеа, на които използват продуктите си, за да демонстрират реалните резултати както върху дамската, така и върху мъжката кожа, пише HotArena.
Голямата любов на Слави Трифонов стана козметичка
©
Още по темата
/
Още от категорията
/
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.