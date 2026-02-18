Доскорошният водещ в БНТ Горан Благоев реши да сподели публично възмущението си от начина, по който изглежда друга негова колежка в обществената телевизия:Минижуп и дълги, изкуствени мигли - в праймтайма... Следващият път очаквам водещата да се появи по прашки и с камшик в ръка.Това вече не е национална телевизия, а програма която трябва да се излъчва след полунощ с червена точка 18+.Кошлуков, време ти е да се пенсионираш.Всъщност журналистката, срещу която Горан Благоев скочи е Павела Апостолова-Сеганов, която от 1 септември е към дирекция "Спорт“ на Българската национална телевизия се присъединява.Павела Апостолова-Сеганов завършва бакалавър "Журналистика“ с профил "Телевизия“ и магистратура "Спортна журналистика“ във Факултета по журналистика и масова комуникация на СУ "Св. Климент Охридски“. Има опит като репортер и водеща на спортни новини в различни медии. Наред с журналистиката, участва в пълнометражни и късометражни филми, както и в телевизионни сериали.