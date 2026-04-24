Едно от най-дълго задържалите се предавания в българския ефир – "На кафе“ – навлиза в турбулентна фаза, каквато не е преживявало от старта си преди повече от четвърт век. Според информация, която циркулира зад кулисите, есента може да донесе не просто козметични промени, а истински рестарт на формата, пишат медии.

Говори се за сериозно разместване в екипа на Нова телевизия – от панелистите до хората зад кадър. Досега подобни слухове се появяваха често, но рядко водеха до реални рокади. Този път обаче ситуацията изглежда различна – обсъждат се конкретни промени, а напрежението в екипа расте.

Все по-усилено се обсъжда и вариантът за оттегляне на емблемата на предаването – Гала. Ако това се случи, "На кафе“ може да се преобрази из основи, включително с нов водещ и изцяло променена концепция.

Според коментари "от кухнята“, Гала вече била твърде изморена и донякъде изчерпана като телевизионно присъствие, а шоуто се нуждаело от освежаване с по-интересно лице. Често се спряга името на Венета Райкова като възможен неин заместник, съобщи hotarena.

Дали "На кафе“ ще преживее най-голямата си трансформация досега, или всичко ще остане на ниво слухове – отговорът ще стане ясен след лятото.