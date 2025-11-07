Графа си търси дуетна половинка
Тази седмица до опитните съветници Мария Игнатова, Иван Христов и Андрей Арнаудов застават талантливите актьори Герасим Георгиев - Геро и Румен Угрински. Двамата приятели ще внесат буря от смях, но и истински творчески хаос в панела на съветниците, докато спорят и опитват да помогнат на Графа в неговия избор.
“Мисля, че няма да ме заблудят, но никога не можеш да си сигурен", споделя Графа минути преди да се впусне в шоуто.
В специалната рубрика на Елизабет Методиева в “На кафе" той признава, че следи предаването като зрител и има предварително изградена стратегия за своята игра:
“Ще следя много внимателно историите, защото именно там има много улики и пробойни".
На сцената и тази седмица няма да липсват изненади. Учителката, Ученичката, Фармацевтката и още петима мистериозни участници ще дадат всичко от себе си, за да заблудят Графа и да спечелят симпатиите на панела. Ще успеят ли обаче да разобличат лъжците, за да пее Графа в дует с талантлив певец?
