© виж галерията Грешка в уебсайта и приложението на BBC Weather доведе до неправилни прогнози за ураганни ветрове в Обединеното кралство и по целия свят, като в социалните мрежи се появиха множество коментари.



Графиките на приложението показват очаквани скорости на вятъра от 13 508 мили в час в Лондон и 5 293 мили в час в Рим - далеч повече от истински ураган като "Милтън", който удари Флорида през нощта на 10 октомври.



Сред погрешно показаните температури са и тези от 404 C в Нотингам, 384 C в Ню Йорк и 378 C в Сидни.



От BBC Weather съобщиха, че са наясно с проблема с данните на доставчик от трета страна и че работят усилено за отстраняването му.



BBC News разбира, че грешката засяга най-вече прогнозите за скоростта на вятъра, се посочва в съобщение на медията.



Водещият на ВВС Мат Тейлър заяви в публикация в X: "Не се тревожете, хора - ураганът "Милтън" не е стигнал до нас тук, в Обединеното кралство! Имало е срив в данните между нашите доставчици и приложението/онлайн. Хората работят по разрешаването на проблема".



В друг пост водещият Саймън Кинг пише: "Упс, не се притеснявайте от някои от данните на нашето приложение BBC Weather тази сутрин".



"Бъдете сигурни, че няма да има ветрове със скорост 14408 мили в час, ураганни ветрове или нощни температури от 404C".