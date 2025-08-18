Грешно ли ще бъде, ако надписът на българските монети от 2 евро "БОЖЕ ПАЗИ БЪЛГАРИЯ" бъде изписан по този начин?

© Вече стана ясно, че върху гурта на българските монетите от 2 евро ще бъде изписан последователно текст на кирилица "БОЖЕ ПАЗИ БЪЛГАРИЯ“ на едната половина, а на втората половина – обърнато ще бъде изписан същият надпис.



Появиха се въпроси – защо липсват препинателни знаци и защо буквите са само главни.



БНБ обяснява:



Надписът "БОЖЕ ПАЗИ БЪЛГАРИЯ“ (изписан само еднократно върху гурта) е използван във всички български разменни монети, емитирани в периода 1882 – 1943 г., а именно: изписван е само с главни букви и без препинателни знаци върху гуртовете на българските монети, т.е. това е дългогодишна традиция в българското монетосечене. Използването на подобен подход и при надписа на гурта на монетите от 2 евро ще осигури приемственост с българските исторически традиции в монетосеченето.