Григор Димитров с нова визия
Автор: Георги Куситасев 20:28Коментари (0)6
© IG: griglobal
Българската звезда в тениса Григор Димитров изненада с нова визия! В социалните мрежи излязоха снимки на най-добрия ни тенисист, заедно с гаджето му Ейса Гонзалес и техни приятели, на които вероятно красивата двойка са на гости.

На общите фотоси се вижда, че Гришо е пуснал дълга брада, което до момента не е правел в дългите годините, в които е в Тура. 

Димитров в момента е в родния си град Хасково заради ангажимент, свързан с благотворителната си фондацията.

Припомняме, че Гришо още лекува контузия на гръден мускул, която получи в началото на юни по време на мача си от осминафиналите на "Уимбълдън" срещу водача в световната ранглиста Яник Синер (Италия). 

Димитров заяви през миналата седмица, че не иска да бърза със завръщането си на корта. 

Най-вероятно първата ни ракета няма да играе в турнири през септември.



Още по темата: общо новини по темата: 105
01.09.2025 »
26.08.2025 »
04.08.2025 »
29.07.2025 »
23.07.2025 »
11.07.2025 »
