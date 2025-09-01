ЗАРЕЖДАНЕ...
|Григор Димитров с нова визия
На общите фотоси се вижда, че Гришо е пуснал дълга брада, което до момента не е правел в дългите годините, в които е в Тура.
Димитров в момента е в родния си град Хасково заради ангажимент, свързан с благотворителната си фондацията.
Припомняме, че Гришо още лекува контузия на гръден мускул, която получи в началото на юни по време на мача си от осминафиналите на "Уимбълдън" срещу водача в световната ранглиста Яник Синер (Италия).
Димитров заяви през миналата седмица, че не иска да бърза със завръщането си на корта.
Най-вероятно първата ни ракета няма да играе в турнири през септември.
