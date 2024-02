Гришо печели повече от реклама, отколкото от тенис класации. Вижте конкретните цифри

© Григор Димитров освен любимец на феновете и почитателите на тениса е предпочитано рекламно лице и за известните брандове - от спортни стоки, през храни, напитки, до луксозни марки дрехи и часовници.



С кои брандове Гришо е обвързан в момента?



При появите си на корта можем да забележим, че Димитров носи екип на френската марка Lacoste. Основата през 1933 г. от тенисиста Рене Лакост и предприемача Андре Жилие, марката е любима сред спортистите. Ярко разпознаваема е с логото си на алигатор.



След като прекрати почти десетгодишното си сътрудничество с американската компания Nike, през май 2023 г. Димитров обяви подписването на тригодишен договор за партньорство с Lacoste. Съгласно споразумението Димитров носи ексклузивно дрехи, обувки и аксесоари Lacoste по време на мачовете си.



Wilson Sporting Goods, основен производител на тенис ракети, също подкрепя българския тенисист. През годините Димитров е изпробвал няколко ракети от марката, като подновяването на договорите му за 2015 и 2021 г. беше обявено с пускането на нова персонализирана ракета.



Основаният през 2017 г. швейцарски производител на луксозни часовници Bianchet привлича Григор Димитров за свое рекламно лице и глобален посланик на марката си през май 2023 г. Като част от сделката, по време на "Часовници и чудеса" в Женева му беше представен Bianchet Tourbillon B1.618 Openwork in Titanium-Dust-Carbon, модел от лимитирана серия на независимата швейцарска часовникарска компания.



През януари 2019 г. шведската марка за функционални напитки Vitamin Well също прави Димитров свой посланик. Като такъв Димитров участва в дейности, свързани с водещи тенис събития, и съвместно с Vitamin Well се включва в дейности в социалните медии.



С кои други популярни брандове си е партнирал Димитров?



От 2014 г. до началото на 2023 г. Григор е в сътрудничество със спортния гигант Nike, докато той не подписва договор с Lacoste.



През март 2022 г. Димитров подписва с американската компания за доставка на на здравословни ястия и храни Sunfare. Договорът им е за една година.



FanJolt е американско онлайн приложение, което свързва феновете с техните любими знаменитости чрез многобройни средства за събития за ангажиране на живо, включително предавания на живо, видеочатове. През юни 2021 г. Димитров обяви партньорството си с базираната във Финикс компания чрез Instagram.



Един от големите брандове, който рекламира Григор Димитров е производителят на луксозни часовници Rolex. Основана през 1905 г., Rolex е швейцарска компания със седалище в Женева, основана от британците, която е дизайнер и производител на луксозни часовници. Григор Димитров подписва договор за сътрудничество с Rolex през 2014 г. Оттогава насам българинът е участвал в множество реклами на марката. Съобщава се, че сделката е била на стойност около 500 хил. долара годишно още през 2014 г., когато е била подписана първоначално.



Häagen-Dazs е американска марка сладолед, създадена от Рубен и Роуз Матус в Бронкс, Ню Йорк, през 1960 г. През януари 2018 г. марката сладолед, собственост на General Mills, привлече Григор Димитров за свой глобален посланик с многогодишен договор.



Какви приходи носят рекламните договори?



До момента в кариерата си на професионален играч Григор Димитров е спечелил 25 401 508 долара от наградни фондове според официалнните данни, публикувани на сайта на ATP. През 2023-а първата ни ракета е спечелил 1 737 241 долара, a нетното му състояние се оценява на 12 млн. долара.



На годишна база това прави среден доход от 1,5 млн. долара, което отразява разнообразните източници, допринасящи за богатството му, включително приходи от тенис и бизнес начинания, според данни на уебсайта sportinglad.com.



Ако разделим тази сума на 12 месеца, излиза, че той получава средно по Ако го разбием още повече, това прави приблизително 125 хил. долара на месец, което подчертава постоянния поток от приходи от различни източници. Ежедневно нетната стойност на Димитров възлиза на около 4100 долара, което показва динамичния характер на финансовия му портфейл. Тази разбивка подчертава многостранния подход към натрупването на богатство, който успешни спортисти като Димитров прилагат, обхващайки както професионалните, така и предприемаческите си занимания, пише businessnovinite.bg.



Само през 2015 г. Димитров е спечелил от рекламни договори 5,5 млн. долара според спортния сайт sportskeeda.com. За изминалата 2023 г. няма официална информация за средствата, получени от него от реклама.