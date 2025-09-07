ЗАРЕЖДАНЕ...
|Гришо скри от Ейса Хасково
Преди години тенис звездата заведе в Хасково една от предишните си приятелки – Лолита Османова, която гледаше неговите тренировки заедно с майка му Мария.
Преди да се озоват на десетки хиляди километри един от друг, Гришо и Ейса се посветиха на изкуството. Те посетиха заедно изложба в Монако на добрата приятелка на българина – художничката Самар Джаншан. Една от картините в изложението е собственост на Гришо.
В отсъствието на Ейса в Хасково, Димитров зарадва десетки деца. Топтенисистът даде открити уроци на малчуганите на кортовете в града. Той сбъдна мечтата на 14-годишния Пламен Павлов – тенис талант със синдром на Даун, който вдъхновява с отдадеността си към спорта. С голяма усмивка той се срещна със своя идол, с когото споделиха уроци от живота и заедно изиграха вдъхновяващ мач на корта. Гришо му подари накитници, автографи и други сувенири, които разчувстваха момчето.
Димитров все още се възстановява от тежката контузия, но завръщането му на корта е все по-близо, пише HotArena.
