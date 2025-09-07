Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Други
Кино и филми
Културни
Личности
Музика
Кулинарни
Гришо скри от Ейса Хасково
Автор: Екип Burgas24.bg 11:58Коментари (0)268
©
Най-добрият ни тенисист се завърна за около седмица в България, но без мексиканската си приятелка Ейса Гонсалес. Българинът вероятно е навивал актрисата да посети с него родния му град, но това не е било възможно. Причината е, че Ейса има професионален ангажимент в меката на киното Лос Анджелис, където участва в поредните снимки. Нейната кариера продължава да върви нагоре, като последният ѝ филм – "Изворът на младостта“, с режисьор прочутия Гай Ричи, постигна сериозни успехи. Сега Гонсалес се готви за новите си проекти и временно се раздели с Димитров.

Преди години тенис звездата заведе в Хасково една от предишните си приятелки – Лолита Османова, която гледаше неговите тренировки заедно с майка му Мария.

Преди да се озоват на десетки хиляди километри един от друг, Гришо и Ейса се посветиха на изкуството. Те посетиха заедно изложба в Монако на добрата приятелка на българина – художничката Самар Джаншан. Една от картините в изложението е собственост на Гришо.

В отсъствието на Ейса в Хасково, Димитров зарадва десетки деца. Топтенисистът даде открити уроци на малчуганите на кортовете в града. Той сбъдна мечтата на 14-годишния Пламен Павлов – тенис талант със синдром на Даун, който вдъхновява с отдадеността си към спорта. С голяма усмивка той се срещна със своя идол, с когото споделиха уроци от живота и заедно изиграха вдъхновяващ мач на корта. Гришо му подари накитници, автографи и други сувенири, които разчувстваха момчето.

Димитров все още се възстановява от тежката контузия, но завръщането му на корта е все по-близо, пише HotArena.



Още по темата: общо новини по темата: 891
07.09.2025 Благой Георгиев със специален жест към единствената си дъщеря
07.09.2025 Финалистка от "Биг брадър" крие този, за когото се омъжи
07.09.2025 Камен Донев: Не може да не ти пука. Ти какъв си - марсианец ли си
07.09.2025 Азис: Дойде и ме удари пред всички
07.09.2025 По-силен период започва за три зодии във втората половина на септември
07.09.2025 Ясен е победителят в "Игри на волята" 7
предишна страница [ 1/149 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Любопитни новини:
Азис: Дойде и ме удари пред всички
10:32 / 07.09.2025
Ясен е победителят в "Игри на волята" 7
10:32 / 07.09.2025
На 22 тя задмина майка си по красота
10:31 / 07.09.2025
Наталия Симеонова: Това е имитация на имитацията на супер долни н...
10:31 / 07.09.2025
Кървавото пълнолуние на 7 септември засяга всяка една зодия
09:02 / 07.09.2025
Довечера наблюдаваме пълното лунно затъмнение
09:01 / 07.09.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Септември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Експерт: След 40-годишна възраст не можем да си позволим лукса да се храним и да не се движим
13:40 / 05.09.2025
Натали Трифонова е готова да посрещне първородния си син
23:15 / 05.09.2025
Вили свали рекордните 59 кг
23:04 / 05.09.2025
Криско: Бяха ми нужни няколко месеца, за да приема, че детето ми е специално
17:46 / 06.09.2025
Сашка Васева: Продължавам да се боря, но ще се справя
12:51 / 05.09.2025
Заради строежа на нов път: Затварят бургаска улица за два месеца
15:58 / 05.09.2025
Жална ни майка на всички нормални българи, населяващи територията България
12:20 / 05.09.2025
Актуални теми
Папа Лъв XIV
Лято 2025
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Шеф на МВР е в тежко състояние след побой
Президентски избори 2026 година
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Бургас и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:
За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@burgas24.bg

За реклама:
Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Бургазлии във facebook
RSS за новините
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Burgas24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Burgas24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Burgas24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: