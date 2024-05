Гръцкият режисьор Йоргос Лантимос: Светът е по-странен от моите филми

© Facebook/Yorgos Lanthimos Гръцкият филмов режисьор Йоргос Лантимос, който представи втория си филм "Kinds of Kindness" с Ема Стоун на филмовия фестивал в Кан, каза, че неговите черни комедии са по-малко странни от това, което се случва по света, пишат от Reuters.



Лантимос стана известен с абсурдните си черни комедии като "Омарът", където необвързаните хора се трансформират в животни, ако не намерят половинка, и вдъхновеният от Франкенщайн филм "Клети създания". Новият му филм "Kinds of Kindness" не прави изключение.



"Kinds of Kindness" се разказва в три части, с различни сюжетни линии, но едни и същи актьори, включвайки елементи на параноя, динамика и доза насилие.



"Не мислите ли, че нещо не е наред със света? Вероятно нещо по-странно се случва от филмите, които правим", намекна Лантимос на пресконференция в събота - ден след премиерата на филма. "И все пак, най-вероятно моята работа и работата на други хора влияе на обществото".



Критиците бяха благосклонни към филма: Variety го нарече "странна измишльотина, която озадачава, но и доставя удоволствие в еднаква степен", докато The Guardian го описа като "зловещ абсурден триптих" и му даде четири от пет звезди.



"Филмът е вдъхновен от Калигула - ексцентричният трети владетел на Римската империя, и от идеята един човек да има пълен контрол над друг", обясни Лантимос. Той обаче не разкри повече подробности, защото според него процесът по създаване на филми е по-скоро инстинктивен, отколкото интелектуален.



"Мисля, че е много важно хората, които гледат филмите ми, да си създадат собствена представа за случващото се", сподели той пред журналисти.



"Kinds of Kindness" е третият филм, в който Стоун и Лантимос си партнират след кралската драма от 2018 г. "Фаворитката“ и "Клети създания", които спечелиха няколко Оскара тази година.



"Обожавам историите и филмите му. Обожавам начина, по който вижда света и героите и начина, по който се справя с всичко това", каза Стоун.