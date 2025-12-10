“Честит имен ден, мили мои Кралици!". Това написа като поздрав Християн Гущеров, Поводът е света Анна, а малката дъщеричка на Християн и Светлана също е именичка, тъй като е кръстена на баба си Анна."Пожелавам ви да сте живи и здрави, безкрайно щастливи и винаги да се обичате силно!", заяви още синът на бизнесмена Добромир Гущеров.