|Гущеров не издържа на нападките на Светлана
"Докато аз съм бил до децата ни и съм носил отговорността за семейството, тя е избирала друг начин на живот - изпълнен с множество връзки извън брака, които всички около нас добре знаят. Това е нейно решение и нейна съвест, но не е редно днес да се представя като жертва и да използва моето име за внимание“, написа милионерският син в социалния си профил в Инстаграм.
Гневният му пост дойде след неколкократни участия на Светлана в подкасти и тв предавания, където плеймейтката разкриваше интимни подробности от семейния им живот. "Имах приятелки, които идваха у нас, хранеха се на масата ми и спяха с мъжа ми! Те дори не знаят, че знам. Една от тях беше вкъщи всеки ден!“, шокира с признания Василева. В друг подкаст пък заяви: "Не мога да проумея, че след като имаш семейство и деца, не се грижиш за тях, а пилееш пари само по любовниците си“.
След дълго мълчание Християн този път не успя да сдържи емоциите си и на свой ред обвини бившата си в многократни изневери. Той е категоричен, че не желае повече да бъде замесван в медийни сензации и най-вече – да бъде свързван с майката на четирите си деца.
"До всички медии и хора, които следят личния ми живот: От известно време името ми постоянно се използва в публичното пространство от човек, с когото вече нямам общо бъдеще. Считам за крайно унизително и недопустимо непрекъснато да бъда въвличан в интервюта, скандали и измислени истории. Искам ясно да заявя: не желая името ми повече да бъде свързвано с този човек. Всеки трябва да гради имиджа си сам, а не за сметка на другия“, избухна Християн, пише Intgiri.bg.
