ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Други
Кино и филми
Културни
Личности
Музика
Кулинарни
|Гущерова готова за още деца
В отговор на въпрос от последовател в инстаграм – "Искаш ли още деца?“, тя не се поколеба да отговори откровено и емоционално:
"За мен семейството е смисълът на живота. Децата изпълват дома с любов, а сърцето – с щастие. Винаги съм си мечтала за голямо семейство и вярвам, че колкото повече дечица, толкова повече топлина, обич и сбъднати мечти.“
Светлана вече има четири деца от Християн Гущеров, но явно мечтата й е да има още наследници. Без значение как ще ги издържа...
|Още по темата:
|общо новини по темата: 831
|предишна страница [ 1/139 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Любопитни новини:
Рут Колева призна за тежък инцидент
13:59 / 01.09.2025
Дубайска принцеса отново хвърли в смут арабския свят с новия си и...
12:49 / 01.09.2025
Донка Байкова: Боб и хляб, грах и ориз, нахути, просо или киноа –...
11:32 / 01.09.2025
Човекът, който започна най-опустошителната война в историята на ч...
11:04 / 01.09.2025
Стресът може да бъде подправка за успеха, но ако е в умерени коли...
10:42 / 01.09.2025
Филип Буков с ново гадже
10:52 / 01.09.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Родопчани в Гърция: Кофти! Никак няма да е приятно!
20:01 / 30.08.2025
Голяма изненада за Сашо Кадиев
12:51 / 31.08.2025
Без Зайнеб в новия сезон на "Преди обед"
18:31 / 31.08.2025
Преди минути стана ясно кои области са предупредени за 31 август
12:21 / 30.08.2025
Георги Гюзелев е загиналият при тежката катастрофа край Айтос
10:34 / 30.08.2025
Почти цяла България е предупредена за 31 август
20:02 / 30.08.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета