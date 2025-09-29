ЗАРЕЖДАНЕ...
|Хамилтън се сбогува с кучето си - Роско
Хамилтън потвърди тъжната новина в своите профили в социалните мрежи.
Той написа в Instagram: "Трябваше да взема най-трудното решение в живота си и да се сбогувам с Роско. Благодаря ви са подкрепата, която му дадохте през годините, в които бяхме заедно".
"Той почина в неделя вечерта в ръцете ми", пише Хамилтън.
Хамилтън приветства Роско в живота си през 2013 г. Булдогът го придружаваше в множество състезания от Формула 1 на Силвърстоун и в цяла Европа през годините. Това включва и пътуването до Истанбул, където Хамилтън спечели седмата си титла при пилотите, изравнявайки рекорда на Михаел Шумахер.
Кучето направи последната си публична изява на Гран При във Великобритания през юли тази година, присъединявайки се към Хамилтън на сцената на фен събитие за първи път като пилот на Ферари. Това се случи след поредния му пристъп на пневмония, който издръжливото кученце успешно преодоля по-рано през годината.
