© Момичето Hawk Tuah превзе интернет и катапултира младата жена в интернет сензация. Нейният вече известен отговор на въпрос по време на интервю с Tim & Dee TV предизвика вълна от онлайн мемета и дори мърчандайзинг начинания.



Момичето Hawk Tuah се казва Хейли Уелч.



Водещият интервюто пита жената каво кара един мъж да полудее в леглото, а тя отговаря: "Oooh, you gotta give them HAWK TUAH and spit on that thang!".



Тази фраза, "Hawk Tuah“, имитира звука на плюене и бързо се превърна във вайръл.



Ако сте гледали вирусното видео, изразителният начин, по който "hawk tuah" момичето произнася фразата, по всяка вероятност ще ви предостави толкова ефективно определение, колкото можете да намерите. Нейното предаване показва много ясно, че това е звукоподражателен глагол термин, който имитира звука от събиране на слюнка и изплюването й (едва ли има нужда да обясняваме върху какво плюе тя).



В по-нататъшни кадри от уличното интервю може да се види "hawk tuah girl“ да предлага подобни безпрепятствени отговори на други въпроси, зададени от Tim and Dee TV. Запитана как се справя с края на една романтична връзка, например, тя шегува: "Единственият начин да преодолееш едно е да се озовеш с друг“.



