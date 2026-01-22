Известната като Хепи Ванче риалити героиня прекара 14 дни в болница вместо три дни в живописните Доломити в Италия. Ето какво сподели тя с последователите си в Instagram:Вече съм си у дома!Оставям това тук обаче, да си напомням, че не винаги нещата се случват така както ни се иска, така както се очаква или така, както сме ги планували! Плановете със сигурност не ми бяха да лежа 14 дни в болница, ами да прекарам 3 седмици в Доломитите по работа! Уви, съдбата реши друго!Вярвам, че всичко се случва с причина, вярвам, че е трябвало да се разболея точно сега, може би за да се поспра, да помисля за разни неща, да избегна други неприятности, да науча уроци или това да ме доведе до нещо по-добро. Кой знае? Затова е нужна вяра, смирение и кураж, че всичко си е на мястото. В началото ми беше много зле, не можех да спя, да се храня, но щом се почувствах по-добре, се улових, че се ядосвам, че не съм успяла да замина! Да, ама не това е важното!В момента здравето е! И да ви кажа хора, оцелях в тази болница. Всеки би се чудил, как толкова активен човек, като мен ще издържи 14 дни в една стая. Ами ей така, с мерак...и даже ми беше добре. Не го усетих това време, не се противих, просто приех нещата такива каквито са! Радвах се, че съм сама в стая, че съм с южно изложение, намирах положителната страна на нещата!Сутрин чаках изгрева за снимка, после пиех вода с лимон и джинджър, четях книга, а след това беше време за системите. Имах си рутина! През целият ден си имах и слънчице, а от време на време спирах звука на телефона за да си почина от цялото цъкане и жужене. Докторите бяха супер мили и грижовни, чуствах се добре и в сигурни ръце! Защо пиша всичко това ли? За да си напомням, че не винаги всичко е цветя и рози, за да напомня и на вас, че в социалните мрежи гледаме да показваме само хепи неща, а повярвайте ми в на никой живота не е така! Всеки си има своите малки или големи драми, всеки има проблеми, всеки бърза за някъде, а може би трябва малко да се поспрем и забавим тоз темп!Толкоооова много благодаря на приятелите ми, които искаха да правят опашка и да ми носят неща в болницата! Благодаря и на най-скъпите ми, които тормозех да ми носят нон стоп неща в болницата! Благодаря за грижата и притеснението! Благодаря за всички обаждания и чести проверки, за всички съобщения! Благодаря от сърце!