Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Други
Кино и филми
Културни
Личности
Музика
Кулинарни
Хидратация чрез храна: Какво да ядем за здрава и сияйна кожа
Автор: ИА Фокус 19:39Коментари (0)86
©
Само хидратиращите кремове не могат да осигурят на кожата ви необходимата хидратация. Храните, богати на електролити, антиоксиданти, минерали, добри мазнини и съдържание на вода, са от съществено значение за здрава, подхранена и сияйна кожа.

Плодове, богати на вода

Плодовете с високо съдържание на вода (90–96%) не само хидратират, но и осигуряват основни хранителни вещества.

Диня и краставица: Отлични източници на хидратация. Динята съдържа и ликопен, мощен антиоксидант, който защитава кожата.

Портокали и пъпеши: Богати на витамин C, който подпомага производството на колаген и възстановяването на кожата.

Добри мазнини и антиоксиданти

Здравословните мазнини укрепват кожната бариера и задържат влагата.

Авокадо, орехи, бадеми и семена от чиа: Богати на омега мастни киселини и антиоксиданти, които помагат на кожата да задържи хидратацията и да се бори с увреждането от свободните радикали.

Храни, повишаващи производството на колаген

Колагенът е жизненоважен за поддържане на еластичността и задържане на вода в кожата.

Яйца, риба и костен бульон: Естествени източници на колаген, които насърчават стегната, хидратирана и сияйна кожа.

Храни, богати на минерали

Минералите подпомагат хидратацията и здравето на кожата чрез балансиране на електролитите.

Магнезий, цинк и калий могат да бъдат намерени в:

Банани

Спанак

Сладки картофи

Храни, които трябва да се избягват

Точно както някои храни подхранват кожата, други могат да я дехидратират и увредят.

Прекомерна консумация на млечни продукти и рафинирана захар: Те предизвикват гликация, процес, който уврежда колагена и прави кожата да изглежда матова и дехидратирана.

Червено месо

Алкохол и сладки напитки (като кола и пакетирани сокове): Причиняват възпаление и лишават кожата от влага, пише News18.

Обобщено:

За здрава, хидратирана и сияйна кожа трябва да включите в диетата си комбинация от богати на вода плодове, здравословни мазнини, антиоксиданти, богати на колаген храни и основни минерали. В същото време ограничете храни с високо съдържание на захар, нездравословни мазнини и изкуствени добавки, които могат да изсушат и разпалят кожата ви.








Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Любопитни новини:
Криско: Бяха ми нужни няколко месеца, за да приема, че детето ми ...
17:46 / 06.09.2025
Не давайте пари назаем на 6 септември
19:41 / 05.09.2025
Губернаторът, който не попречи на Съединението, а ролята му е спо...
19:43 / 05.09.2025
Пътешественик: Всичко, което лети и не е самолет и всичко, което ...
16:42 / 05.09.2025
Лепа Брена на седмото небе от щастие
15:37 / 05.09.2025
SPICE Music Festival 2026 посреща още една световната звезда
14:11 / 05.09.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Септември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Нови правила и задължения за пешеходците влизат в сила от 7 септември
14:31 / 04.09.2025
Кичка Бодурова си купи апартамент в Бургас
09:23 / 04.09.2025
Натали Трифонова е готова да посрещне първородния си син
23:15 / 05.09.2025
Вили свали рекордните 59 кг
23:04 / 05.09.2025
Миглена Ангелова: Обещала съм си, че няма да се женя повече
17:31 / 04.09.2025
Сашка Васева: Продължавам да се боря, но ще се справя
12:51 / 05.09.2025
Жална ни майка на всички нормални българи, населяващи територията България
12:20 / 05.09.2025
Актуални теми
Български тенис
Съединението и празник на Пловдив
Войната в Украйна
България и Войната в Украйна
Тол камерите вече снимат нарушители и глобяват заедно с МВР
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Бургас и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:
За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@burgas24.bg

За реклама:
Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Бургазлии във facebook
RSS за новините
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Burgas24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Burgas24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Burgas24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: