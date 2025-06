Холивуд осиротя, почина изключителен талант

© Дългогодишната звезда на сцената и екрана - Гейлард Сартейн, е починал от естествена смърт в Тулса, Оклахома, в четвъртък, 19 юни. Той е бил на 81 години. Известен с работата си в кънтри сериала "Hee Haw" през 70-те години на миналия век и с филми, сред които "Мисисипи в пламъци" с Джийн Хекман и Уилем Дего, "Аутсайдерите" с Мат Дилън и Патрик Суейзи и "Пържени зелени домати" с Кати Бейтс, Сартейн оставя съпругата си от 36 години Мери Джо Сартайн, децата им Сара, Естер и Бен, както и внучката Клои и правнука Теди, пише "The Hollywood Reporter".



Кой е Гейлард Сартейн



Роден в Тълса през 1943 г., Сартейн започва развлекателната си кариера първо като оператор в местна телевизия в родния си град, а накрая играе магьосник на име д-р Мазепа Помпазоиди във вечерната комедийна програма "Необикновен филмов фестивал и лагерна среща", в която участва и Гари Бъзи. След това чрез търсач на таланти Сартейн става редовен изпълнител в "Hee Haw" в продължение на почти 20 сезона, както и във вариететните предавания "Shields and Yarnell" и "The Sonny & Cher Show".



Има десетки участия във филми, като се започне от ролята на The Big Bopper в "Историята на Бъди Холи" от 1978 г. и изтрита сцена в хита на Стив Мартин от 1979 г. "The Jerk". През 1980 г. участва в първия от трите филма за Ърнест П. Уоръл с Джим Варни (по-късно се появява в детската поредица от 1988 г. "Хей, Върн, това е Ърнест!"), както и в първия от общо деветте филма, режисирани от Алън Рудолф.



Други забележителни филми в биографията на Сартейн са "Моето второ аз", "Измамниците", "Превъзпитай татко", "Али", "Аматьорите", "Холивудските рицари", "Голямото объркване" и "Патриотът". След филма "Елизабеттаун" от 2005 г. той се оттегля от екранна работа.



"Останах с толкова прекрасни спомени от работата си с наистина специални хора", разказва той в интервю за "Tulsa World" през 2017 г. "Това беше част от очарованието за мен - не само материалът и работата, но и кой ще бъде там, защото винаги съм бил на първо място фен."



През госините Сартейн се занимава и с рисуване и илюстриране, като между следването си в колеж и магистърската си степен работи като асистент на илюстратора Пол Дейвис в Ню Йорк, пише "People".