Хор "Милка Стоева“ с диригент Мариета Секлемова представи достойно България на престижния Международен хоров фестивал Canta al mar, който се проведе в периода 16 – 20 октомври 2025 г. в испанския град Калела, организиран от международната организация Interkultur.След няколко вдъхновяващи дни, изпълнени с музика, приятелство и международен обмен, българският хор се отличи със силно представяне и бе отличен със Сребърен диплом IX в категория G2 – смесени и еднородни младежки хорове.В същата категория участваха изявени хорове от Великобритания, Ирландия, Латвия и Турция. Първо място и златен диплом спечели Barnsley Youth Choir (Великобритания), следван от хоровете на Ирландия, Латвия, България и Турция.Фестивалът Canta al mar е едно от най-значимите международни събития в хоровото изкуство, събирайки всяка година стотици участници от целия свят. Българското участие за пореден път доказва високото ниво на музикалното образование у нас и таланта на младите ни певци."Изключително сме щастливи от това признание. За нашите деца това беше вдъхновяващо преживяване, което ще ги мотивира да продължат да пеят и да се развиват,“ сподели диригентът Мариета Секлемова.Хор "Милка Стоева“ изказва благодарност на организаторите, журито и всички участници за прекрасната атмосфера и споделената любов към музиката.