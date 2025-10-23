ЗАРЕЖДАНЕ...
Хор "Милка Стоева" спечели Сребърен диплом на хоров фестивал в Испания
След няколко вдъхновяващи дни, изпълнени с музика, приятелство и международен обмен, българският хор се отличи със силно представяне и бе отличен със Сребърен диплом IX в категория G2 – смесени и еднородни младежки хорове.
В същата категория участваха изявени хорове от Великобритания, Ирландия, Латвия и Турция. Първо място и златен диплом спечели Barnsley Youth Choir (Великобритания), следван от хоровете на Ирландия, Латвия, България и Турция.
Фестивалът Canta al mar е едно от най-значимите международни събития в хоровото изкуство, събирайки всяка година стотици участници от целия свят. Българското участие за пореден път доказва високото ниво на музикалното образование у нас и таланта на младите ни певци.
"Изключително сме щастливи от това признание. За нашите деца това беше вдъхновяващо преживяване, което ще ги мотивира да продължат да пеят и да се развиват,“ сподели диригентът Мариета Секлемова.
Хор "Милка Стоева“ изказва благодарност на организаторите, журито и всички участници за прекрасната атмосфера и споделената любов към музиката.
