Хороскоп за седмицата от 29 септември до 5 октомври 2025 г.: Любов, кариера и пари за зодиите

© Астралните аспекти влияят на кариерата, взаимоотношенията и личните планове, като всеки зодиакален знак има предизвикателства, но и възможности за растеж и яснота.



Хороскоп за Овен за седмицата 29 септември - 5 октомври 2025 г.



За Овена седмицата започва с Луна в Козирог, домът на кариерата и професионалните стремежи. Енергията и фокусът ще бъдат насочени към постижения, отговорности и решения, свързани с професионални цели.



На 1 октомври Меркурий във Везни образува напрегнат аспект с Юпитер в Рак, знак, че може да възникне напрежение между нуждата от хармония в отношенията и желанието за стабилност в семейния живот и вътрешен комфорт. Ако вашият партньор има различни очаквания относно семейния живот, тогава бъдете внимателни, тъй като напрежението може да ескалира!



Също така, на сантиментално ниво, има потенциал за откровение или момент на искреност, като местните хора имат възможност да започнат искрен диалог за нуждите и желанията.



В средата на седмицата Луната във Водолей носи изобретателен дух и много оригинални идеи за бъдещи проекти и планове.



Краят на седмицата, когато Луната навлиза в Риби, благоприятства интроспекцията, мечтаенето и вътрешното балансиране. Овните могат да си дадат пространство, за да обработят стари емоции и да се освободят от скрити негодувания.



Хороскоп за Телец от 29 септември до 5 октомври 2025 г.



Анализираната седмица започва за зодия Телец с притеснения относно професионалното обучение, планирането на пътуване и личностното развитие.



На 1 октомври Меркурий във Везни образува напрегнат аспект с Юпитер в Рак, което може да донесе напрежение между ежедневните задачи и начина, по който хората общуват и взаимодействат с тези, с които правят бизнес. Комуникацията може да бъде несъвършена, с прекалено много приказки или прекалено много обещания, и ключът е да се поддържа балансиран тон, дори когато има конфликти и различни виждания.



През втората част на седмицата Луната активира кариерната сфера и отношенията с началници и власти, което може да мотивира Телеца да намери изобретателни решения за професионални цели. В отношенията астралният контекст подчертава желанието за хармония и подкрепа, но и необходимостта от поддържане на емоционален контрол.



В края на седмицата, когато Луната пресече знака Риби, Телецът планира срещи с приятели. Разговорите с тях биха могли да донесат послания за насърчение на Телеца, давайки му увереност в посоката, която иска да следва.



Финансово има потенциал за напредък, ако родените са внимателни към детайлите и не се оставят да бъдат водени от вълнението на момента.



Хороскоп за Близнаци от 29 септември до 5 октомври 2025 г.



Родените във зодия Близнаци започват седмицата с интерес към споделени ресурси, изплащане на дълг или получаване на заем.



На 1 октомври, аспект, образуван между Меркурий във Везни и Юпитер в Рак, носи напрежение между желанието за забавление и финансовите или семейните отговорности. Родените в този знак трябва да бъдат внимателни с харченето или даването на прекомерни финансови обещания.



С Луната във Водолей се стимулира желанието за изследване, учене или отвореност към нови неща, може би дори различна перспектива за взаимоотношенията. В двойката дискусиите могат да станат разгорещени, но и конструктивни. Има възможности за флирт за тези, които са необвързани.



В края на седмицата Луната в Риби активира кариерната им зона, карайки родените сериозно да обмислят професионалния си път. Последните дни от седмицата също носят вдъхновение, но и нужда от признание, което може да ги мотивира да отстояват талантите си.



Хороскоп за Рак от 29 септември до 5 октомври 2025 г.



За Раците седмицата започва с навлизането на Луната, техния управител, в Козирог, дома на партньорствата, което им носи фокус, особено върху близките взаимоотношения. Може да почувствате желание за стабилност, но също така и нужда да преоцените динамиката на партньорството.



На 1 октомври Меркурий във Везни образува напрегнат аспект с Юпитер в Рак, в дома на личността, което може да доведе до напрежение между желанието за лично утвърждаване и нуждата от хармония в семейството или в двойката. Родените в зодия Рак трябва да внимават за склонността си да преувеличават или да вземат прибързани решения.



Луната във Водолей активира дома им на споделени ресурси и дискусиите за пари или инвестиции може да се засилят.



В края на седмицата, когато Луната започне да пресича знака на Риби, хората са отворени за размисъл и предефиниране на целите. Последните дни от седмицата им носят и релаксация и настроение за конструктивни компромиси.



Хороскоп за Лъв за седмицата 29 септември - 5 октомври 2025 г.



Седмицата, която разглеждаме, започва с Луна в Козирог, която активира дома на работата, носейки тревоги относно ежедневните задачи и рутина, организацията и здравето. Родените в Лъв може също да усещат натиска от ежедневните отговорности, но също така и желанието да въведат ред в графика си.



На 1 октомври Меркурий във Везни образува напрегнат аспект с Юпитер в Рак, което може да донесе напрегнати дискусии между нуждата от самоизразяване и склонността да се крият определени неща. Звездите препоръчват да не прекалявате в комуникацията или да обещавате повече, отколкото можете да изпълните.



Луната във Водолей подчертава връзки и партньорства, където хората във връзка могат да получат изненади или неочаквани предложения. За хората във връзка, откритият диалог е от съществено значение за поддържане на баланс. Тези, които са необвързани, обаче, са по-отворени за взаимодействия и резонират с хора, различни от обичайния модел.



В края на седмицата Луната навлиза в Риби и активира тяхната сфера на финансови интереси, дълбочина и интимност. Това е добър момент за самоанализ, за ​​оставяне на зад гърба си връзки или привързаности, които вече не служат на тяхната еволюция, за разрешаване на финансов контекст.



Хороскоп за Дева за седмицата 29 септември - 5 октомври 2025 г.



С Луната в Козирог в началото на седмицата, представителите на зодия Дева имат творческа енергия и желание да се наслаждават на нещата, които им носят удоволствие, като са отворени за флирт, завоевания, забавление и релаксация.



На 1 октомври, напрегнат аспект, образуван между Меркурий във Везни и Юпитер в Рак, носи предизвикателства в дискусиите, напрежение, свързано с парите, които печелят, и дългосрочните планове. Родените в зодия Дева се съветват да избягват да дават твърде големи обещания или инвестиции.



Луната във Водолей им носи фокус върху ежедневната организация и здравето, където ще почувстват нуждата да подредят графика си.



В края на седмицата, Луната, преминаваща през знака Риби, активира дома им на взаимоотношенията и ги предизвиква да видят какво наистина искат от партньора си, но също така имат възможност да заздравят връзката си или да започнат нова, с повече стабилност.



Хороскоп за Везни за седмицата от 29 септември до 5 октомври 2025 г.



В началото на седмицата, с Луната в Козирог, родените във Везни ще се интересуват от фокусиране на вниманието си върху дома и семейството. Те се чувстват по-отговорни и свързани с близките си.



На 1 октомври Меркурий в техния знак образува напрегнат аспект с Юпитер в Рак, в дома на кариерата, и могат да възникнат конфликти между лични желания и началници или лица, вземащи решения. Препоръката на звездите за Везни е да останат уравновесени, да намират компромисни решения.



През втората половина на седмицата Луната във Водолей носи радост и желание за творческо изразяване, което я прави отлично време за прекарване на време с деца или за култивиране на страст. Астралният контекст носи и тревоги за сантименталната сфера.



В края на седмицата Луната в Риби предизвиква хората да организират по-добре рутината си и да обърнат внимание на здравето си. Това е и подходящо време за самоанализ и мъдри решения.



Хороскоп за Скорпион за седмицата 29 септември - 5 октомври 2025 г.



За родените във зодия Скорпион, седмицата започва с Луна в Козирог, което им носи фокус върху комуникацията, ученето, обмена на идеи, преговорите и пътуванията. Важни теми могат да бъдат обсъдени или определени въпроси да бъдат изяснени с роднини или приятели.



На 1 октомври Меркурий, планетата на комуникацията, преминавайки през Везни, образува напрегнат аспект с Юпитер в Рак. Астралният контекст поражда напрежение между мислите на родените и това, което другите очакват от тях. Препоръката е да не се поемат твърде много отговорности наведнъж, за да се избегне пренапрежението.



През втората част на седмицата Луната във Водолей носи енергия в дома и семейната сфера, но могат да възникнат промени или нови идеи, свързани с жизненото пространство или взаимодействието с роднини.



В края на седмицата Луната в Риби носи вдъхновение и желание за релакс, прекарване на качествено време с любими хора, което е подходящ период за любов и изразяване на чувства.



Хороскоп за Стрелец за седмицата 29 септември - 5 октомври 2025 г.



Началото на седмицата, с Луната в Козирог, носи на Стрелците притеснения относно финансите и личните ценности. Това е подходящ момент за финансово изясняване и стабилност, за вземане на мъдри решения.



На 1 октомври Меркурий, планетата на комуникацията, транзитирайки през Везни, образува напрегнат аспект с Юпитер в Рак, домът на финансовите интереси и дълбоките взаимоотношения. Възможно е да възникне напрежение между бъдещите планове и ресурсите, с които разполагат родените. Импулсивните финансови решения трябва да се избягват.



Луната във Водолей носи яснота и оригинални идеи на хората в общуването и взаимодействието с другите. Те могат да намират и изобретателни решения на ежедневни проблеми.



В края на седмицата, Луната, преминаваща през Риби, активира дома и семейната сфера, носейки стабилност и желание за мир. В същото време Стрелците се чувстват по-свързани с корените си и желанието да изградят солидна основа в семейния живот.



Хороскоп за Козирог за седмицата 29 септември - 5 октомври 2025 г.



С Луната в Козирог в началото на седмицата, родените Козирози започват анализирания период, изпълнени с енергия и решителност. Козирозите чувстват нужда да се утвърдят, да се откроят в предстоящия период.



На 1 октомври, дисхармоничен аспект, образуван между Меркурий, планетата на комуникацията, във Везни и Юпитер в Рак, предизвиква напрегнати дискусии в партньорството. Възможно е някои решения, взети в професионалната сфера, да не се харесат на партньорите на родените и това да доведе до напрежение и различни виждания.



През втората част на седмицата Луната във Водолей активира финансовата област и предлага на родените оригинални идеи във финансов контекст.



В края на седмицата, с транзитирането на Луната през Риби, се активира зоната на комуникация, където хората усещат положителна енергия и започват диалози по чувствителни теми, които отдавна искат да изяснят и сега усещат момента. Също така, двата почивни дни им носят хармония и вътрешен мир.



Хороскоп за Водолей за седмицата от 29 септември до 5 октомври 2025 г.



Родените под знака на Водолея започват анализираната седмица с интроспективно настроение, като са по-внимателни към емоциите си. В същото време, Луната, преминаваща през Козирог, през зоната на изолация, подсъзнанието и миналото, им носи възможност да се освободят от напрежение, емоции или преживявания, които раздвижват вътрешната им вселена. Същевременно, в първите дни на седмицата, родените под знака на Водолея чувстват нужда да размишляват върху взаимоотношенията си, спомняйки си защо са направили определени избори.



На 1 октомври, дисхармоничен аспект, образуван между Меркурий, планетата на комуникацията, транзитиращ през Везни и Юпитер в Рак, причинява напрежение между идеали, принципи, които ръководят живота, задачите и ежедневието.



През втората част на седмицата, Луната, транзитираща през Водолей, през дома на личността, им носи чар и способност да се изразяват свободно и се препоръчва родените да използват този момент, за да изразят това, от което се нуждаят във връзката.



В края на седмицата, с транзитирането на Луната през Риби, вниманието се измества към финансовите ресурси и емоционалната сигурност. Водолеите може да осъзнаят какво си струва да запазят и от какво трябва да се откажат във връзките си, което им предоставя добра възможност да преосмислят какво смятат за наистина ценно за себе си, пише Știrile Pro TV.



Хороскоп за Риби за седмицата от 29 септември до 5 октомври 2025 г.



В началото на седмицата Луната в Козирог извежда на преден план приятелствата и груповите проекти за родените под знака на Риби , което го прави подходящ момент за сътрудничество, присъединяване към инициативи, които ги вдъхновяват, или за искане на полезни съвети.



На 1 октомври Меркурий във Везни образува напрегнат аспект с Юпитер в Рак, което генерира конфликти в романтичната връзка. Някои хора може да смятат, че очакванията им във връзката не съвпадат с тези на партньора им, но един честен диалог би могъл да донесе повече яснота.



С Луната във Водолей, през втората част на седмицата, областта на подсъзнанието и смутните емоции се активира и представителите на зодия Риби може да се нуждаят от оттегляне, за да обработят по-стари емоции, което е благоприятен контекст за разбиране на емоционалните модели, които са ги възпрепятствали, за да намерят решения за освобождаване от тях.



В края на седмицата с Луната в Риби, хората от зодия Риби стават по-чувствителни, но с енергия, чар и силата да се изразяват, да поемат инициативата и да отстояват нуждите си в близки отношения. Рибите също ще чувстват, че могат да изградят по-балансирани взаимоотношения, основани на взаимно уважение и споделени ценности.