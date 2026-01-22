Хорърът "Грешници“ оглави тазгодишните номинации за наградите "Оскар“, като получи рекордните 16 отличия и по този начин постави ново върхово постижение в историята на престижните кинонагради. Досегашният рекорд от 14 номинации се държеше от филмите "Всичко за Ева“, "Титаник“ и "Ла Ла Ленд“.Членовете на Американската академия за кинематографично изкуство и наука номинираха "Грешници“ в ключови категории, включително за най-добър филм, най-добър режисьор и най-добър оригинален сценарий за Райън Куглър. Звездата на продукцията Майкъл Б. Джордан за първи път получава номинация за "Оскар“ в категорията най-добър актьор.На второ място по брой номинации се нареди "Битка след битка“ на Пол Томас Андерсън с общо 13 отличия. Филмът донесе актьорски номинации на Леонардо ди Каприо, Теяна Тейлър, Бенисио дел Торо и Шон Пен, докато новото откритие Чейс Инфинити остана извън надпреварата за най-добра актриса. И двата най-номинирани филма са продукции на студиото "Уорнър брос“.Освен "Грешници“ и "Битка след битка“, за "Оскар“ за най-добър филм ще се борят още:"Бугония“, F1: Филмът, "Франкенщайн“, "Хамнет“, "Върховният Марти“, "Тайният агент“, "Сантиментална стойност“, "Сънища с влакове".За най-добър режисьор са номинирани Клои Чжао ("Хамнет“), Пол Томас Андерсън ("Битка след битка“), Райън Куглър ("Грешници“), Йоахим Триер ("Сантиментална стойност“) и Джош Сафди ("Върховният Марти“).В категорията най-добър актьор се съревновават Тимъти Шаламе, Леонардо ди Каприо, Итън Хоук, Майкъл Б. Джордан и Вагнер Моура, а за най-добра актриса са номинирани Джеси Бъкли, Роуз Бърн, Кейт Хъдсън, Ренате Рейнсве и Ема Стоун.За най-добър международен филм са номинирани продукции от Бразилия, Франция, Норвегия, Испания и Тунис, сред които "Тайният агент“ и "Сантиментална стойност“.Номинациите бяха обявени от актьорите Даниел Брукс и Люис Пулман.98-ата церемония по връчването на наградите "Оскар“ ще се състои на 15 март в театър "Долби“ в Лос Анджелис. Водещ ще бъде Конан О’Брайън.