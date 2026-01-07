Сам е посрещнал 2026 Християн Гущеров. Половинката му Галена, която топлеше леглото му през последните 2 месеца го е зарязала навръх Нова година. Не е ясна все още официалната причина за раздялата им, но според запознати виновен бил Гущеров и влечението му към чашката.Припомняме, че милионерският син се утешаваше с Галена след развода си със Светлана Василева. Галена, която е приятелка на плеймейтката, почти се беше нанесла у Хриси и през последните няколко месеца двамата не спираха да разводняват мрежата с романтични снимки – основно със силиконовия й бюст като главен герой. А Гущеров всеки ден не пропускаше да публикува стори с внушението, че е влюбен и е намерил жената на живота си.Той дори запозна майка си Анелия с Галена и двете и до сега се следват в мрежата като първи дружки.Ден преди Новата година обаче всичко приключва. Според запознати, след солидно прекаляване с чашките Гущеров започнал да се заяжда както обикновено, докато свадата не преминала в бурен скандал, след който Галена си събрала багажа.Силиконовата блондинка прекара Новата година в компания с приятели, без Християн, е видно от кадрите й в Инстаграм.Неслучайно и дежурните му любовни емотикони вече не присъстват под снимките на Галена от седмица насам. Той не лайква и постовете й, въпреки че докато бяха заедно, той бе един от малкото й верни фенове, пише Intrigi.bg.